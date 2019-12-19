В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%

За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.

«Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%. В том числе на 50% увеличилось количество убийств», — приводит слова Колесникова «РИА Новости» в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что за указанный период число истязаний детей выросло на 48%. За шесть месяцев 2019 года была возбуждена 1 тыс. уголовных дел за жестокое обращение с детьми.

В ноябре директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Ирина Терехина рассказала, что число воспитанников детских домов в 2019 году на 46% ниже показателей 2015 года.

По словам Терехиной, с 2015 года также на 24% сократилось количество детских домов в стране — на данный момент их 1314. Сокращение данных учреждений свидетельствует о положительной динамике, добавила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.