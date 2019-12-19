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Землю для строительства приюта для лежачих бездомных выделили в Уфе

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В Уфе может появиться церковный приют для лежачих бездомных. Землю для строительства выделила администрация Уфимского района.

О появлении приюта сообщила член совета по правам человека при главе Башкортостана Эльза Маулимшина на своей странице в Facebook. По ее словам, администрация Уфимского района согласовала епархии выделение земли для строительства приюта. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В Уфе работает один государственный приют для бездомных. Он рассчитан на пребывание 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Воткинске в Удмуртии оборудуют пункт обогрева и питания для бездомных людей. Финансирование было получено с помощью грантовой поддержки.

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