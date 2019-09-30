Пункт обогрева создадут в Воткинске для бездомных

В городе Воткинске в Удмуртии оборудуют пункт обогрева и питания для бездомных людей. Проект получил грант «Православная инициатива 2018–2019». Город уже выделил под эти цели участок на улице Лермонтова.

Территорию очистили от растительности и выровняли. Часть оборудования уже начали устанавливать, часть еще в пути.

Авторы инициативы обратились к местным жителям с просьбой помочь будущему пункту обогрева продуктами быстрого приготовления. Горожан просят принести лапшу, пюре, супы, сахар и чай в пакетиках. Оставить это можно в социальной гостинице, расположенной на улице Глинки, пишет ИА «Сусанин».

В августе сообщалось о том, что мэр Львова Андрей Садовый распорядился создать в этом украинском городе условия для купания бездомных. Он обратил внимание, что бомжи, которые «отдыхают на улицах», отпугивают своим видом как самих горожан, так и туристов.