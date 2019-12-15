В Окленде предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер

Власти Окленда (штат Калифорния) предложили решить проблему с бездомными, переселив их на круизный лайнер, пишет The Independent.

Как отмечает издание, в городе с населением 430 тыс. человек проживают порядка 3,2 тыс. людей без определенного места жительства.

По словам председателя городского совета Ребекки Каплан, на одном пришвартованном круизном судне можно разместить около тысячи бездомных.

«Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры», — указала она.

По мнению политика, лайнер можно арендовать, а бездомные будут оплачивать проживание из своего заработка. Каплан отметила, что за последние два года рост числа бездомных значительно увеличился и проблема становится всё серьезней.

Однако администрация порта назвала идею полностью несостоятельной, так как безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями.

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