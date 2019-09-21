Американец пожаловался на укусы бомжей-наркоманов

Предприниматель из Сан-Франциско пожаловался на то, что его покусали бомжи-наркоманы. Об этом он рассказал 18 сентября в эфире на телеканале Fox News.

В программе на телеканале обсуждалась тема большого количества бездомных в штате Калифорния, которые, по словам ведущего, захватили целые районы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других городов.

Гостем программы стал предприниматель Жиль Деcолнье, который стал жертвой укусов агрессивных бродяг. Он рассказал, что в первый раз подвергся нападению женщины, находившейся в состоянии наркотического опьянения.

«Она ничего не соображала, и мы просто хотели, чтобы она покинула магазин. А она схватила мою руку, укусила ее и повисла. В конце концов я высвободил руку, вывел женщину из магазина и забыл об этом», — рассказал он.

Вторым случаем стало нападение неадекватного молодого человека. После того, как его попросили покинуть магазин, он устроил дебош и успел укусить мужчину до того, как был задержан. По словам Деcолнье, укус наркомана повредил ему мышцу.

Предприниматель также поделился подробностями жизни в городе. Он рассказал, что бездомные занимают своими палатками все тротуары, вынуждают людей ходить по проезжей части и очень часто употребляют и даже продают наркотики в общественных туалетах.

В связи с этим бизнесмен заявил, что ему стыдно за свою страну, поэтому в ближайшее время он собирается покинуть Сан-Франциско.

10 августа сообщалось, что мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бомжей.