Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей

Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.

По его словам, бомжи, которые «отдыхают на улицах», отпугивают своим видом как самих горожан, так и туристов.

«Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю — посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — цитирует Садового телеканал «360».

Градоначальник предложил подчиненным проконсультироваться по этому вопросу с отелями, в которых есть SPA.

В мае сообщалось, что в Бельгии бездомный мужчина, устроивший себе укрытие возле железной дороги, случайно поджог кабель и полностью остановил движение поездов через Брюссель.