Прямой эфир

Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.

По его словам, бомжи, которые «отдыхают на улицах», отпугивают своим видом как самих горожан, так и туристов.

«Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю — посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — цитирует Садового телеканал «360».

Градоначальник предложил подчиненным проконсультироваться по этому вопросу с отелями, в которых есть SPA.

В мае сообщалось, что в Бельгии бездомный мужчина, устроивший себе укрытие возле железной дороги, случайно поджог кабель и полностью остановил движение поездов через Брюссель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Перми чиновница отпинала спящего бездомного
Лоза назвал тексты песен Элджея «языком помоечных бомжей»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017