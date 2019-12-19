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Путин рассказал об индексации пенсий

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Индексация пенсий в России будет продолжена и после 2024 года. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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Также глава государства опроверг обсуждение повышения пенсионного возраста в стране.

«Никаких повышений пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. Всё, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот день Путин заявил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в РФ нет.

16 декабря глава государства подписал закон о продлении еще на один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023-го.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, отмечает «Газета.ру». Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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