Путин опроверг планы начать новую пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин заявил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в РФ нет. Об этом глава государства рассказал журналистам в четверг, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается — ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — отметил президент России.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.