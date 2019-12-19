Часть трассы в Тверской области осталась без света из-за ветра

На трассе М-11 на территории Тверской области произошло частичное отключение линий электропередач. Перебои со светом вызваны сильным ветром.

По данным энергетиков, проблемы наблюдаются в Торжокском, Вышневолоцком, Сировском и Бологовском районах. Об этом сообщают «Тверские ведомости». Также без освещения на некоторых участках осталась трасса на территории Новгородской области. По данным синоптиков, порывы ветра достигают 22 м/с.

На участках, где нарушено электроснабжение, ведутся аварийные работы.

Согласно прогнозам, 20 декабря в Тверской области также ожидается сильный ветер. Однако порывы будут слабее — до 17 м/с.

Ранее сообщалось, что в центре Твери из-за сильного ветра упали новогодние елки.