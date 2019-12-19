Скорость канатной дороги снизили в Нижнем Новгороде из-за ветра

В Нижнем Новгороде снижена скорость движения по канатной дороге. Такая мера вызвана сильным ветром.

По данным синоптиков, 19 и 20 декабря в Нижегородской области скорость ветра будет достигать 22 м/с. При этом в регионе ожидаются метели и гололед. Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. В связи с неблагоприятными условиями на канатной дороге, которая соединяет Нижний Новгород и Бор, была снижена скорость движения. Об этом сообщает ИА NewsNN.

При ухудшении ситуации возможна полная остановка движения по канатной дороге.

Жители Нижнего Новгорода уточняют, что из-за изменения графика на канатной дороге образовалась большая очередь.