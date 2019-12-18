Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Новгородской области

Синоптики Новгородской области предупредили жителей о надвигающемся на регион штормовом ветре.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются с вечера 18 декабря и в течение суток 19 декабря.

В Новгородском центре по гидрометеорологии сообщили, что местами порывы ветра могут достигать 24 м/с.

Как пишет ИА FlashNord, такой сильный ветер в последний раз в Новгородской области был в конце октября 2019 года. Тогда были повалены 25 деревьев, снесены две остановки. С гимназии «Исток» унесло крышу, а само здание затопило.