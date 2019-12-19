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Михаила Горбачева госпитализировали

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.

«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», — сказал он.

Михаил Горбачев является советским и российским государственным, политическим, партийным и общественным деятелем. Занимал пост Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год.

С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — с 1990 по 1991 год. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

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