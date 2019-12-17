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Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима. Об этом политик рассказал в интервью японской газете Asahi Shimbun.

По его словам, если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость, что нанесет ущерб безопасности всех стран, в том числе США. Как пишет ТАСС, Горбачев считает, что Соединенные Штаты и Россия должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между США и СССР в 1987 году, официально прекратил свое действие по инициативе американской стороны. Соединенные Штаты обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

Единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

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