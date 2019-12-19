Путин заявил о передаче федеральной власти части полномочий по охране лесов

Часть полномочий по охране лесов будет переведена на федеральный уровень. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции одна из участниц — уроженка Сибири — напомнила о лесных пожарах, прошедших летом нынешнего года, и спросила у Путина будут ли предприниматься какие-либо меры для борьбы с этим явлением.

«Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны. Мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий», — ответил президент.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь лесов России. В регионах Сибири горело около 3 млн га леса. В нескольких из них был введен режим ЧС.

В сентябре первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета «зачастую бездействовали».