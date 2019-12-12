Число лесных пожаров выросло в Якутии в три раза за год

В Якутии подвели итоги пожароопасного сезона 2019 года. В республике зафиксировано 1865 лесных пожаров, которые охватили площадь почти 4 млн га.

По данным комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, количество возгораний выросло почти в три раза. Несмотря на значительный рост количества возгораний, площадь горения увеличилась в 1,2 раза. Основной причиной природных пожаров стали сухие грозовые разряды, а также неосторожное обращение с огнем. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Режим чрезвычайной ситуации действовал в Якутии с 1 по 22 августа. Особенно сложная обстановка складывалась на северо-востоке республики. В Верхоянском районе зафиксировано 549 пожаров, в Жиганском — 155. В ликвидации пожаров участвовали более 6,5 тыс. человек, задействовано 474 единицы техники.

В сентябре сообщалось, что часть лесных пожаров в Якутии прекратили тушить из-за отсутствия угрозы населенным пунктам. Затраты на тушение превышали прогнозируемый вред от возгораний.