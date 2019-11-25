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Новая спецтехника поступила в министерство экологии Якутии

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Фото: пресс-служба Миниснтерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
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В Якутию поступила новая спецтехника, закупленная в рамках нацпроекта «Экология». Машины предназначены для ГАУ «Якутлесресурс», подведомственного минэкологии Республики Саха (Якутия).

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе министерства, в распоряжение учреждения поступят четыре гусеничных трактора, один лесохозяйственный трактор, автобус вахтовый, бортовой вездеходный автомобиль, тягач на базе «КамАЗ», автобус «ПАЗ» и восемь колесных тракторов с дополнительным оборудованием.

Четыре единицы техники прибыли накануне, 24 ноября. В ближайшие дни ожидается прибытие тягача «КамАЗ» с тралом и автобуса «ПАЗ».

Машины предназначены для обеспечения пожарной безопасности в лесах и проведения лесохозяйственных работ.

В начале октября новую партию техники для борьбы с пожарами получил Хабаровский край. В регион прибыли 10 бульдозеров и шесть тракторов.

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