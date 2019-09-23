Сахалин направил 127 млн рублей на новую технику для лесопожарной службы

В лесопожарные формирования Сахалинской области с марта 2019 года начала поступать новая спецтехника. На эти цели из федерального бюджета направили 116 млн рублей, из регионального — 127 млн рублей.

Обновление парка техники проводят в рамках проекта «Сохранение лесов Сахалинской области» нацпроекта «Экология». В регион поступило шесть бульдозеров, три вахтовых автобуса, один «УАЗ», две лесопожарные машины, два гусеничных снегоболотохода и три тягача с прицепами. Скоро должен прибыть еще один вахтовый автомобиль марки «УАЗ», сообщает ИА SakhalinMedia.

Как рассказал директор областной базы авиационной и наземной охраны лесов Игорь Овсянников, новая техника поможет повысить эффективность работы на тушении лесных пожаров. По его словам, прокладываются новые пожарные дороги и минерализованные полосы.

Министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалина Владимир Корнев отмечает, что для реализации регионального проекта «Сохранение лесов» применяется всесторонний подход.

В рамках проекта «Сохранение лесов Сахалинской области» планируется снизить ущерб от пожаров, увеличить площади лесовосстановления, расширить страховой фонд семян лесных растений. Главной целью проекта является баланс между погибшими и высаженными деревьями.