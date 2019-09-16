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Часть лесных пожаров прекратили тушить в Якутии ради экономии

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В Якутии прекратили тушение 13 лесных пожаров. Подобное решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Причина — отсутствие угрозы населенным пунктам и подсчет затрат на тушение, которые превышают прогнозируемый вред.

Работы прекратили на площади в 20 тыс. га. Решение принималось на основе космического мониторинга. Лесопожарные формирования ведут постоянный контроль труднодоступных и удаленных земель лесного фонда, сообщает ИА SakhaMews со ссылкой на Авиалесоохрану.

Пожароопасный сезон объявлен в 83 субъектах РФ. В двух районах, расположенных в Якутии и Красноярском крае, действует режим ЧС.

11 сентября сообщалось, что в Нерюнгри оштрафовали руководителя тушения лесного пожара. Это сделано из-за распространения площади возгорания с 4 га до 460 га.

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