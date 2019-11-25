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Лесопожарный центр Красноярского края получит очередную партию техники

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Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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В Красноярский край до конца года поступит очередная партия спецтехники, предназначенная для тушения лесных пожаров. Восемь новых машин получит лесопожарный центр.

Обновление парка лесопожарной техники региона началось в этом году. В профильный центр поступило 45 машин и около 600 единиц инвентаря и оборудования, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в этом году в лесах края впервые установили видеокамеры. Они расположены на вышках сотовой связи и передают информацию в диспетчерскую службу. Также были закуплены 11 беспилотных летательных аппаратов для более эффективного тушения пожаров, увеличено число вертолетов.

Средства на обновление парка техники выделяются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

7 августа власти Красноярского края оценили ущерб от пожаров в лесных массивах в сумме по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей. В сентябре первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета «зачастую бездействовали».

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь лесов России. В регионах Сибири горело около 3 млн га леса. В нескольких из них был введен режим ЧС.

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