Росприроднадзор пресек вывоз моржей в Китай

Росприроднадзор обнаружил нарушения в документах на вылов шести моржей из «китовой тюрьмы» и не разрешил вывоз животных в Китай. Сейчас они находятся не в бухте Средняя, однако с животными всё в порядке.

В природоохранном ведомстве отметили, что добыча моржей законна, однако она не подразумевает продажу и вывоз животных за пределы России.

«Культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает такую деятельность, при которой животные используются для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации», — сообщили ТАСС в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что территория, на которой предположительно находятся животные, огорожена забором, а открытые садки на акватории накрыты сетями.

«В ходе визуального осмотра животных не видно. На берегу расположено пять строений. Звуков, издаваемых животными, не слышно», — рассказал собеседник агентства.

Агентству сообщили, что Росприроднадзор выяснил местоположение моржей, однако не разглашает его. В ведомстве отмечают, что с животными «всё в порядке».

5 декабря стало известно, что Росприроднадзор проверит информацию о моржатах из «китовой тюрьмы». В природоохранном ведомстве рассказали, что шесть самок моржей родились в 2018 году. Пять особей приобрели у ООО «Океанариум ДВ», еще одну — у ООО «Сочинский дельфинарий».

В этот же день глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой проверить бухту Средняя. Министр обязался лично проконтролировать ситуацию.

В 2018 году в Охотском море выловили морских животных для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средней в районе города Находки. Это место зоозащитники прозвали китовой тюрьмой. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета России обнаружилось множество нарушений закона при вылове. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождение косаток и белух началось в июне 2019 года. Последних содержавшихся в «китовой тюрьме» 50 белух выпустили в ноябре. За процессом наблюдали представители «Greenpeace России».