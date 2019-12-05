Росприроднадзор проверит информацию о моржатах из «китовой тюрьмы»

Две компании, занимавшиеся отловом косаток для «китовой тюрьмы» в 2018 году, отловили шесть детенышей моржей и продали их компании ООО «Акватория», которая запросила разрешение на вывоз животных в Китай. Об этом заявил «РИА Новости» представитель пресс-службы Росприроднадзора в четверг, 5 декабря.

«25 ноября 2019 года в Росприроднадзор поступило заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай 6 моржей. Заявитель — «Акватория», — сказал он.

Представитель природоохранного ведомства рассказал, что шесть самок моржей родились в 2018 году. Пять особей приобрели у ООО «Океанариум ДВ», еще одну — у ООО «Сочинский дельфинарий».

Разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в Чукотском море этим двум организациям выдало Амурское территориальное управление Росрыболовства. Срок добычи — с 16 сентября по 31 декабря 2018 года. Согласно промысловому журналу, дата добычи — 14 октября 2018 года.

Собеседник агентства отметил, что, учитывая указанную в паспортах животных дату рождения — 2018 год, возраст моржат на момент отлова не превышал 10 месяцев.

Информации об адресе и условиях содержания моржей у экспортера в заявлении нет. В рамках рассмотрения документов Росприроднадзор направил в Росрыболовство запрос о законности добывания этих шести моржей. Готовится запрос в ООО «Акватория» об адресе и условиях содержания животных.

3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на коалицию «Свободу косаткам и белухам» сообщил, что в бухте Средняя в Приморском крае содержат шесть моржат возрастом 7–9 месяцев, которых отловили в 2018 году на Чукотке. Коалиция жаловалась в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте.

В тот же день глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой проверить бухту Средняя. В сообщении на сайте министерства также говорится, что в этом месте, по словам местных жителей и зоозащитников, больше года содержатся в неволе детеныши моржей. Кобылкин обязался лично проконтролировать ситуацию.

В 2018 году в Охотском море выловили морских животных для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средней в районе города Находки. Это место зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета России обнаружилось множество нарушений закона при вылове. Были возбуждены уголовные и административные дела.

«РИА Новости» со ссылкой на тренера морских млекопитающих Андрея Насонова отмечает, что в марте сотрудник «китовой тюрьмы» подтвердил, что там, кроме белух и косаток, есть и моржи.

Освобождение касаток и белух началось в июне 2019 года. Последних содержавшихся в «китовой тюрьме» 50 белух выпустили в ноябре. За процессом наблюдали представители «Greenpeace России».