Ученые показали видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 22 ноября опубликовал на своем YouTube-канале видео выпуска последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

На видео показаны этапы погрузки белух из вольеров на научно-исследовательские суда и выгрузка их в бухте Успения. Также на записи запечатлены кадры с плавающими в бухте белухами.

В 2018 году морских животных выловили в Охотском море для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средней в районе города Находки, которую зоозащитники прозвали «китовой тюрьмой». После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета России обнаружились многочисленные нарушения закона при вылове. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождение животных началось в июне. Последних оставшихся в «китовой тюрьме» 50 белух начали выпускать 5 ноября. 8 ноября специалисты выпустили в бухту Успения в районе в Лазовском заповеднике 19 животных, а оставшуюся 31 белуху — в этой же бухте 10 ноября. Таким образом все млекопитающие оказались на свободе. За процессом наблюдали представители Greenpeace России.