Прямой эфир

Новые квартиры получили 13 детей-сирот в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской области свое жилье получили 13 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Церемония прошла в среду, 18 декабря, при участии председателя регионального парламента Леонида Музалевского.

Все квартиры соответствуют строительным и санитарным нормам. Они оборудованы современной сантехникой, газовыми плитами, индивидуальными системами отопления и счетчиками, пишет InfoOrel.ru.

Кроме того, в каждой предоставленной квартире выполнена отделка, установлены пластиковые окна и люстры.

Отмечается, что дома расположены в развивающихся населенных пунктах с развитой социнфраструктурой. Территории около каждого здания благоустроены, имеются парковки и зоны отдыха.

В сентябре суд Сыктывкара обязал городские власти предоставить благоустроенное жилье сироте. Молодой человек состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория должна быть обеспечена жильем из муниципального жилищного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переселение ямальцев на юг Тюменской области решили ускорить
Кадастровая палата раскрыла схему перевода садового домика в жилой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019