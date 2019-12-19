Новые квартиры получили 13 детей-сирот в Орловской области

В Орловской области свое жилье получили 13 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Церемония прошла в среду, 18 декабря, при участии председателя регионального парламента Леонида Музалевского.

Все квартиры соответствуют строительным и санитарным нормам. Они оборудованы современной сантехникой, газовыми плитами, индивидуальными системами отопления и счетчиками, пишет InfoOrel.ru.

Кроме того, в каждой предоставленной квартире выполнена отделка, установлены пластиковые окна и люстры.

Отмечается, что дома расположены в развивающихся населенных пунктах с развитой социнфраструктурой. Территории около каждого здания благоустроены, имеются парковки и зоны отдыха.

В сентябре суд Сыктывкара обязал городские власти предоставить благоустроенное жилье сироте. Молодой человек состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория должна быть обеспечена жильем из муниципального жилищного фонда.