Переселение ямальцев на юг Тюменской области решили ускорить

На Ямале троекратно вырастет количество жилищных сертификатов для переселения граждан на юг Тюменской области в 2020 году. Соответствующее поручение правительству округа передал глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Новая мера позволит сократить время ожидания на переселение для северян и с ее помощью смогут улучшить свои жилищные условия 1200 семей, выезжающих с Ямала в населенные пункты Тюменской области. До этого сообщалось, что в следующем году переедут примерно 400 семей, отмечает ИА «Ура.ру».

Напомним, власти Салехарда решили провести «перезагрузку» города. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья. По этой причине в столице региона дан старт строительству нового микрорайона, детских садов и школ. Планируется отремонтировать восемь автодорог, реконструировать четыре и построить новые в двух микрорайонах.