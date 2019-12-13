Власти Салехарда пообещали сделать городу «перезагрузку»

Дума Салехарда 13 декабря рассмотрит бюджет на 2020 год. Его общая сумма составит 10,426 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Как уточняет ИА «Ура.ру», власти столицы ЯНАО планируют провести ее «перезагрузку». О ее необходимости говорил и губернатор Дмитрий Артюхов. Так, он призывал ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья.

По этой причине в Салехарде дан старт строительству нового микрорайона, детских садов и школ. Более 40% принятого бюджета планируется направить на сферу образования. Кроме того, в городе должны отремонтировать восемь автодорог, реконструировать четыре и построить новые в двух микрорайонах.

На отрасль ЖКХ направят 17,5% от общего объема расходов. При поддержке регионального правительства в Салехарде закупят дополнительно девять единиц снегоуборочной техники. Власти надеются, что это значительно повлияет на скорость и качество уборки.

Ранее сообщалось, что специалисты аппарата детского омбудсмена России нашли в школах и детских садах ЯНАО нарушения, связанные с питанием детей.