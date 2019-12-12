Кадастровая палата раскрыла схему перевода садового домика в жилой

Эксперты Федеральной кадастровой палаты (ФКП) по просьбе «Известий» рассказали, как перевести садовый дом в жилой. Это может понадобиться на случай, если потребуется зарегистрироваться в таком доме. Вся процедура состоит из нескольких этапов и займет в среднем около двух-трех месяцев.

Документы

Сначала необходимо будет собрать документы и подать их в многофункциональный центр (МФЦ) либо в уполномоченный орган местного самоуправления.

Эксперты советуют начать с заявления в произвольной форме о признании садового дома жилым. В нем обязательно нужно указать кадастровый номер садового дома и земельного участка.

Также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и правах на дом.

Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, понадобится правоустанавливающий документ на этот садовый дом или нотариально заверенная копия документа. За выпиской можно обратиться в МФЦ или через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты.

Затем в течение двух-трех недель будет готовиться заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и безопасен. Речь идет о состоянии внутренних коммуникаций, строительных конструкций, пожарной безопасности, санитарии и гигиены.

Документ выдается специалистами-инженерами, выполняющими работы по обследованию объектов недвижимости. В ФКП советуют при выборе специалиста обратить внимание на то, чтобы он состоял в саморегулируемой организации по инженерным изысканиям.

Если есть другие собственники, понадобиться заручиться их нотариальным согласием на признание садового дома жилым.

В ожидании решения

Признавать садовый домик жилым или нет, решит уполномоченный орган местного самоуправления. На это ему отводится не более 45 дней со дня подачи заявления.

Отказаться признавать садовый домик жилым на законных основаниях могут, если собран неполный пакет документов. Или если с заявлением обратился не собственник дома, а другой человек. Еще одно основание для отказа — если виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома.

Так, например, земельный участок должен быть предназначен для садоводства, а не быть огородным. На огородном участке могут размещаться только хозяйственные постройки, подчеркнули в ФКП.

Решение об отказе в признании садового дома жилым выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения. При отказе заявитель либо просто представляет дополнительные документы, либо может обжаловать решение в суде.

Внесение сведений в ЕГРН

Если уполномоченный орган местного самоуправления признал садовый дом жилым, то решение поступает заявителю. А также в орган регистрации прав, чтобы внести изменения в сведения о садовом доме, содержащиеся в ЕГРН.

По данным ФКП, на этап внесения сведений в ЕГРН уходит до 15 дней.

В июле результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что более 30% жителей России хотели бы приобрести дачу в будущем. Желание купить загородную недвижимость, как правило, продиктовано желанием выращивать овощи и фрукты (59% россиян), возможностью отдыхать и развлекаться (48%), интересом к оформлению участка (30%). Отказ обычно связан с отсутствием денег на покупку (19%) и состоянием здоровья (16%).