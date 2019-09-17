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Сирота через суд добился предоставления жилья в Сыктывкаре

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Суд Сыктывкара обязал городские власти предоставить благоустроенное жилье сироте. Молодой человек состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория должна быть обеспечена жильем из муниципального жилищного фонда.

Как уточняет ИА «Комиинформ», юноша окончил учебное заведение, постоянно проживает в Сыктывкаре, однако квартиру до сих пор не получил. Его мать лишили родительских прав, а об отце известно только с ее слов. Над мальчиком была установлена опека приказом городского управления соцзащиты.

Мэрия включила его в список тех, кто должен быть обеспечен жилым помещением. Оно предоставляется по договорам найма.

В итоге иск юноши был удовлетворен. Администрацию обязали предоставить ему благоустроенное жилье в Сыктывкаре общей площадью не менее 13,5 кв. м.

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