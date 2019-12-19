Новый томограф за 50 млн рублей поступил в Рязанский кардиодиспансер

В Рязанский областной кардиологический диспансер поступил новый компьютерный томограф. Стоимость оборудования составила 50 млн рублей.

Как рассказал заведующий рентгенологическим отделением диспансера Руслан Хашумов, томограф позволит проходить обследование за 20 минут, в то время как традиционная ангиография требует госпитализации пациента в стационар на два дня. При обследовании на новом оборудовании, отметил медик, пациент получает гораздо меньшую дозу облучения, пишет РИА «7инфо».

Новый 128-срезовый компьютерный томограф поступил в медучреждение в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежедневно проходить обследование на нем смогут пять-шесть пациентов.

Заведующий кардиодиспансера также отметил, что инфаркт миокарда остается одной из самых распространенных причин смертности в регионе. По словам врача, работа с новым томографом поспособствует более эффективной борьбе с болезнями сердца.

16 декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что критерии качества оказания медицинской помощи будут пересмотрены. Сделать это намерены до конца 2021 года.