Путин пообещал написать статью о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил о намерении написать и опубликовать статью о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 19 декабря в ходе итоговой пресс-конференции, комментируя резолюцию Европарламента о Великой Отечественной войне.

По словам Путина, статья будет основана на архивных материалах. «Все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера», — объяснил глава государства.

«СССР последним из государств Европы подписал с Германией пакт о ненападении», — напомнил глава государства.

«Решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным, потому что можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки. Безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили, и так далее», — сказал Путин.

Лидер СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Адольфом Гитлером, тогда как главы Франции и Великобритании подписывали с главой Третьего рейха ряд документов, подчеркнул президент.

Ранее в декабре Путин отметил, что страны Запада не прекращают попытки исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. В качестве примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая, по его словам, поставила на одну доску нацистских агрессоров и СССР.