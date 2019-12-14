Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит закон о звании «Город трудовой доблести»

Совет Госдумы на предстоящем заседании в понедельник, 16 декабря, в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в субботу, 14 декабря.

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе законопроекта.

Отмечается, что в городе, который будет удостоен звания, будет установлена стела с гербом города и текстом соответствующего указа президента. Также там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

В июне сообщалось, что звание может получить Котовск в Тамбовской области. С таким предложением выступил председатель совета ветеранов регионального отделения Союза журналистов России Анатолий Гусев.