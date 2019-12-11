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В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство обороны России планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне. Об этом 11 декабря в ходе заседания оргкомитета «Победа» глава ведомства Сергей Шойгу.

Как передает ТАСС, в основу сериала лягут рассекреченные в последние годы архивные документы о войне. По словам Шойгу, в последние годы их было обнародовано более миллиона. Также при создании сериала планируется использовать успешного взаимодействия Минобороны со средствами массовой информации.

«Накопленный опыт планируем использовать в создании документального сериала о Великой Отечественной войне, направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию», — сказал он.

Ранее, 30 июня в интервью телеканалу «Звезда» Шойгу заявил о создании киностудии Министерства обороны в парке «Патриот» в Московской области. О планах ведомства открыть киностудию стало известно в марте.

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