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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Великой Отечественной войне

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Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич
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Страны Запада не прекращают попытки исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Так прокомментировал действия Европарламента президент России Владимир Путин в среду, 11 декабря.

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К этим попыткам подключились не только наследники пособников нацистов, но и респектабельные международные институты и европейские структуры, подчеркнул глава государства в среду, 11 декабря, в ходе заседания организационного комитета «Победа», сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая, по его словам, поставила на одну доску нацистских агрессоров и СССР. Документ, по словам президента России, едва ли не обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года, — отметил Путин. — А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Россия ответит правдой на попытки искажения фактов о Великой Отечественной войне, подчеркнул он, и продолжит раскрывать архивные материалы.

20 ноября стало известно о том, что в военном параде на Красной площади в Москве будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра.

28 ноября глава государства рассказал, что военнослужащие стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

Также Путин пригласил на парад Победы президента Украины Владимира Зеленского, президента Белоруссии Александра Лукашенко, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра обороны Франции Флоранса Парли, президента США Дональда Трампа и других. Участие в праздничных мероприятиях подтвердили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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