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Сборная России сохранила 38 место в мировом рейтинге ФИФА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная России по футболу заняла 38 место в рейтинге ФИФА. Таблица опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что в активе российского коллектива — 1470 очков. Команда находится в списке между Румынией и Исландией. Первая тройка — Бельгия, Франция и Бразилия. От лидера сборная РФ отстает почти на 300 баллов. В хвосте рейтинга расположились Британские Виргинские острова, Сан-Марино и Ангилья.

Как пишет ТАСС, в октябре российские футболисты на своем поле переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), в ноябре — на своем поле проиграли команде Бельгии (1:4) и в гостях победили сборную Сан-Марино (5:0). В итоге, команда попала в финальную часть турнира Евро-2020.

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«Открытием года», по мнению FIFA, стала сборная Катара, которой предстоит принять Чемпионат мира по футболу 2022 года. В этом сезоне их команда набрала рекордные 138 очков и поднялись на 38 строчек благодаря победе в Кубке Азии.

28 ноября сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA с 37 на 38 место. В пятерке лидеров изменений не было.

25 июля российские футболисты опустились на 46 место в рейтинге FIFA. В активе сборной на тот момент было 1436 очков.

В июле 2018 года FIFA назвала сборную России лучшей по игре в защите на Чемпионате мира 2018. Отмечается, что подопечные Станислава Черчесова в турнире сделали больше всех оборонительных действий – всего 259 выносов, отборов и сэйвов.

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