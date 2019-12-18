Павлюченко оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Футболист Роман Павлюченко оценил перспективы национальной команды на Евро-2020. По словам 38-летнего спортсмена, ситуация на предстоящем первенстве напоминает континентальный турнир 2008 года.

«Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф», — сказал бывший игрок «Известиям».

При этом Павлюченко подчеркнул, что «это такой турнир, что можем даже Бельгию обыграть и занять в группе первую строчку».

«Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам. Всё должно быть нормально, но и легко точно не будет. Всё-таки и финны, и датчане — серьезные соперники, которые будут биться», — добавил он.

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