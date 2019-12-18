Прямой эфир

Павлюченко оценил перспективы сборной России на Евро-2020

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболист Роман Павлюченко оценил перспективы национальной команды на Евро-2020. По словам 38-летнего спортсмена, ситуация на предстоящем первенстве напоминает континентальный турнир 2008 года.

Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии
Штаб во главе с Черчесовым решил не менять привычный порядок тренировок перед крупными турнирами

«Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф», — сказал бывший игрок «Известиям».

При этом Павлюченко подчеркнул, что «это такой турнир, что можем даже Бельгию обыграть и занять в группе первую строчку».

«Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам. Всё должно быть нормально, но и легко точно не будет. Всё-таки и финны, и датчане — серьезные соперники, которые будут биться», — добавил он.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«У сборной нет зависимости от Дзюбы»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черчесов обратился к фанатам и полиции из-за оскорблений Дзюбы
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019