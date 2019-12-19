Путин назвал придурками рассуждающих о сдаче Ленинграда Гитлеру

Те, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру в годы Великой Отечественной войны, — придурки. Таким мнением в ходе большой пресс-конференции поделился президент России Владимир Путин.

«Вас бы никого не было, вы придурки?» — сказал глава государства, комментируя подобные рассуждения.

Говоря об отсутствии любого из лидеров бывших республик СССР на Параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, Путин назвал подобные решения ошибкой.

Отказ любого из лидеров приехать в Москву на парад стало бы неуважением к общей памяти, подчеркнул российский лидер.

Ранее в четверг Путин поделился мнением о наследии Ленина. Он напомнил, что в ходе создания Советского Союза исконно русские территории передали Украине «для повышения процентного соотношения пролетариата и крестьянства».