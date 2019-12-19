Прямой эфир

Путин прокомментировал «желание» США помочь Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если бы Вашингтон хотел помочь Украине, то предоставил бы Киеву кредиты по низким ставкам, дав возможность субсидировать промышленность. Об этом заявил 19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

Вместо этого США предлагают гарантии на возможный кредит, неживые деньги, а реальная поддержка отсутствует, добавил президент. Одновременно Международный валютный фонт (МВФ), которым руководят США, требует поднять тарифов на газ для населения, сказал он.

«Вроде как поддерживают руководство Украины, но на мой взгляд наносят серьезные удары», — сказал Путин. Также США требуют продажи украинских земель, которые для украинцев имеют «сакральное значение», добавил президент.

«Нас в чем-то обвиняют, хотят якобы помочь, чтобы Украина пополняла бюджет за счет России, а сами кредиты по низким ставкам не дают», — охарактеризовал действия США Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции президент заявил, что его «очень насторожило» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поделился мнением о наследии Ленина
Путин подчеркнул желание России решить газовый вопрос с Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019