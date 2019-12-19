Путин прокомментировал «желание» США помочь Украине

Если бы Вашингтон хотел помочь Украине, то предоставил бы Киеву кредиты по низким ставкам, дав возможность субсидировать промышленность. Об этом заявил 19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Вместо этого США предлагают гарантии на возможный кредит, неживые деньги, а реальная поддержка отсутствует, добавил президент. Одновременно Международный валютный фонт (МВФ), которым руководят США, требует поднять тарифов на газ для населения, сказал он.

«Вроде как поддерживают руководство Украины, но на мой взгляд наносят серьезные удары», — сказал Путин. Также США требуют продажи украинских земель, которые для украинцев имеют «сакральное значение», добавил президент.

«Нас в чем-то обвиняют, хотят якобы помочь, чтобы Украина пополняла бюджет за счет России, а сами кредиты по низким ставкам не дают», — охарактеризовал действия США Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции президент заявил, что его «очень насторожило» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.