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Дело возбудили после падения девочки из окна в Мурманске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения четырехлетней девочки из окна в центре Мурманска. Пострадавшая находится в реанимационном отделении.

Инцидент произошел на улице Воровского. Девочка выпала из окна на четвертом этаже девятиэтажного дома. Падение ребенка смягчили строительные материалы. С различными травмами девочку доставили в больницу.

По версии следствия, опасная ситуация сложилась из-за того, что девочка была одна. В силу своего возраста она не смогла принять меры для самосохранения, пишет ИА «Би-порт».

Уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности».

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние девочки как тяжелое. Она была госпитализирована в состоянии комы.

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