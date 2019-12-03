Девочка госпитализирована после урока физкультуры в Саратове

В Саратове девятилетняя девочка пострадала во время урока физкультуры. Ученицу третьего класса госпитализировали после удара головой.

Инцидент произошел в Кировском районе Саратова. По данным очевидцев, школьнице стало плохо во время занятия физкультурой в бассейне. Девочка упала и ударилась головой. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшую доставили в больницу. Во время осмотра медиками девочка теряла сознание.

25 ноября сообщалось об инциденте в московской школе. Десятилетняя девочка вышла в коридор и стала от скуки прыгать по полу из закаленного стекла. Оно треснуло, и девочка провалилась на нижний этаж. Пострадавшую госпитализировали с переломом руки.