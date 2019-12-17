Выпавшая с четвертого этажа дома в Мурманске девочка находится в коме

Врачи оценивают как тяжелое состояние четырехлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа дома в Мурманске. Ребенок находится в коме.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на СКР по Мурманской области, инцидент произошел 16 декабря. Девочка вышла на балкон четвертого этажа девятиэтажного дома на улице Воровского, забралась на подоконник и в результате неосторожных действий упала вниз. В момент происшествия взрослых рядом не было.

По факту случившегося проводится проверка. Пострадавшая находится в реанимации одной из больниц Мурманска.