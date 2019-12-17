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Оставшийся в машине без родителей ребенок погиб в Свердловской области

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В Свердловской области проводится проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка. Он остался один в салоне автомобиля.

По данным правоохранительных органов, в селе Покровском родители оставили малыша в салоне автомобиля. Когда они вернулись, ребенок уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, младенец мог задохнуться, когда одежда сползла ему на лицо и перекрыла дыхательные пути. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

10 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели младенца в Волгоградской области. 11-месячного ребенка нашли на улице в нескольких метрах от дома, он скончался от переохлаждения. Соседи уточнили, что неоднократно видели мать в состоянии алкогольного опьянения. Девочек трех и семи лет изъяли из семьи.

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