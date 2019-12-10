Прямой эфир

Дело возбудили по факту смерти младенца на улице в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11-месячного младенца в нескольких метрах от дома в Волгоградской области. Мать ребенка проходит в качестве свидетеля.

По данным следствия, 25-летняя женщина вечером 7 декабря распивала спиртные напитки с гостями. Проводив друзей утром, она легла спать. Проснувшись, мать обнаружила младшего ребенка на улице в нескольких метрах от дома. На тот момент младенец был уже мертв от переохлаждения.

В Следственном управлении уточнили, что семья, в которой воспитывался малыш, характеризовалась посредственно. Соседи неоднократно видели мать в состоянии алкогольного опьянения. Девочек трех и семи лет изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Уголовное дело по факту гибели младенца возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Следователи пояснили, что мама погибшего пока проходит в качестве свидетеля, однако не исключено, что ее статус изменится. В рамках расследования действиям должностных лиц органов профилактики будет дана правовая оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иванове женщина сбросила младенца с четвертого этажа
По факту смерти младенца в больнице в Самаре возбуждено уголовное дело

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019