Дело возбудили по факту смерти младенца на улице в Волгоградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11-месячного младенца в нескольких метрах от дома в Волгоградской области. Мать ребенка проходит в качестве свидетеля.

По данным следствия, 25-летняя женщина вечером 7 декабря распивала спиртные напитки с гостями. Проводив друзей утром, она легла спать. Проснувшись, мать обнаружила младшего ребенка на улице в нескольких метрах от дома. На тот момент младенец был уже мертв от переохлаждения.

В Следственном управлении уточнили, что семья, в которой воспитывался малыш, характеризовалась посредственно. Соседи неоднократно видели мать в состоянии алкогольного опьянения. Девочек трех и семи лет изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Уголовное дело по факту гибели младенца возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Следователи пояснили, что мама погибшего пока проходит в качестве свидетеля, однако не исключено, что ее статус изменится. В рамках расследования действиям должностных лиц органов профилактики будет дана правовая оценка.