Дело возбудили после обнаружения вмерзшего в лед младенца под Саратовом

В Саратовской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения младенца, вмерзшего в лед. Правоохранительные органы устанавливают личность матери ребенка.

По данным следствия, тело младенца, вмерзшее в ледовое покрытие водоема, заметили дети в городе Красный Кут. Они позвали на помощь мужчину, который с использованием подручных средств смог извлечь тело девочки. Ребенок находился в воде длительное время.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Следователи устанавливают все обстоятельства гибели девочки и личность ее матери. Назначено проведение экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мануальный терапевт во время массажа сломала семимесячной девочке обе ноги. Причем правая нога была травмирована в трех местах.