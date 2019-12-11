Проверку проводят по факту смерти младенца в Башкирии

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии умер четырехмесячный младенец. Причины смерти пока не установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», малыша нашли мертвым в кроватке его родители. По некоторым данным, на его теле нет видимых повреждений. Не исключено, что он задохнулся.

10 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти 11-месячного младенца, которого нашли в нескольких метрах от дома в Волгоградской области. По данным следствия, мать мальчика вечером выпивала с гостями, а проснувшись утром, обнаружила ребенка на улице. На тот момент он уже умер от переохлаждения.