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Проверку проводят по факту смерти младенца в Башкирии

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В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии умер четырехмесячный младенец. Причины смерти пока не установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», малыша нашли мертвым в кроватке его родители. По некоторым данным, на его теле нет видимых повреждений. Не исключено, что он задохнулся.

10 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти 11-месячного младенца, которого нашли в нескольких метрах от дома в Волгоградской области. По данным следствия, мать мальчика вечером выпивала с гостями, а проснувшись утром, обнаружила ребенка на улице. На тот момент он уже умер от переохлаждения.

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