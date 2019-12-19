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«Роскачество» установило превышение по формальдегиду в искусственных елках

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Специалисты «Роскачества» проверили состав искусственных елей семи торговых марок и обнаружили в некоторых из них превышение содержания формальдегида. Об этом в четверг, 19 декабря, говорится в сообщении организации.

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Исследование проводилось среди елок стоимостью от 3 тыс. до 11 тыс. рублей, проверка велась по 34 показателям.

По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4–5 баллов. «В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий», — объяснила руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасия Филоненко.

Основные замечания экспертов связаны с резким запахом и выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием елок под влиянием солнечных лучей.

Все проверенные елки показали высокую прочность как ветвей, так и иголок, а также устойчиво стояли на поверхности. После воздействия ультрафиолетом цвет потеряли елки трех торговых марок.

Все испытуемые образцы относились к группе средней воспламеняемости, но в ходе исследований оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания.

Ранее специалисты установили нарушения у двух марок органической продукции, реализуемой в России: это органический чай, произведенный на Шри-Ланке и в РФ.

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