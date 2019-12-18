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В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе и защите IP-камеры

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» составили рекомендации по выбору беспроводной IP-камеры и защите ее от взлома. Об этом сообщается 18 декабря на сайте ведомства.

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В первую очередь покупателям рекомендуют не экономить на продукте и покупать камеру только проверенных производителей, которые имеют обновляемый сайт и работающую службу поддержки.

Важно покупать лишь те камеры, которые имеют шифрование не только видеопотока, но и конфигурационных файлов, в том числе логин и пароль. Веб-страница, на которой воспроизводится видео с камеры, должна использовать протокол https и иметь SSL-сертификат — в адресной строке браузера при посещении таких страниц отображается небольшой замок.

Также специалисты рекомендуют регулярно обновлять прошивку камеры из официальных источников, поскольку производители постоянно устраняют ранее найденные уязвимости, и не использовать пароли, установленные по умолчанию. Вместо них советуют придумать сложные пароли и регулярно менять их. Если камера поддерживает фильтрацию IP-адресов с которых можно подключаться к камере, то специалисты рекомендуют включить эту функцию.

При просмотре видеопотока с камеры не рекомендуется использовать публичные сети Wi-Fi, не защищенные паролем, — в метро, кафе, аэропортах и других общественных местах.

Ранее в «Роскачестве» дали рекомендации по выбору и уходу за коньками. В частности, любителям не стоит покупать коньки для спортсменов для более комфортного катания.

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