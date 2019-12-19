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Дизайнер пояснила смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»

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Фото: HBO
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Художник по костюмам Мишель Клэптон рассказала о значении белой меховой шубы Дейнерис в восьмом сезоне популярного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Independent.

По ее словам, сначала идея заключалась в том, что она чувствовала себя ангелом и спасительницей, ведь впервые она преследовала не свои цели, когда отправлялась на Север, а сделала это ради любви.

Клэптон также отметила, что белый цвет символизирует чистоту и холодность Дейнерис, и провела параллели с белыми ходоками и намеками на ее последующее превращение в Безумную королеву.

Мишель Клэптон была художником по костюмам на протяжении первых пяти сезонов «Игры престолов». Она была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшие костюмы» пять лет подряд и дважды завоевывала этот приз.

Сериал «Игра престолов» стал одним из самых популярных в истории. Он был снят по книгам Джорджа Мартина цикла «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле.

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