Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», объяснил, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен в финале восьмого сезона.

«Дэни не принимала в расчет ничье мнение, а это значило, что она убьет моих сестер, значит, мне приходилось выбирать между ней и моей семьей», — цитирует его «Москва 24». Харрингтон отметил, что его герой до последнего момента не может решить, предать Дейенерис или идти с ней до конца, пишет 28 ноября приводит Entertainment Weekly.

Как отмечает сайт kp.ru, в этой сцене Дейенерис рассказывает о своих планах на будущее и предлагает Сноу присоединиться, однако герой Харрингтона убивает ее. В сентябре стало известно, что сам исполнитель главной роли смотреть финал сериала отказался.

В настоящее время телеканал HBO снимает приквел к событиям «Игры престолов», посвященный периоду правления королей Таргариенов, уточняет «Газета.ру». Серия эпизодов получит название «Дом дракона», в основу сюжета которых ляжет «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Отмечается, что история нового сериала будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов».