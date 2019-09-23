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«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

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Фото: HBO
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Лучшим драматическим сериалом по версии телеакадемии США вновь была признана «Игра престолов». Его последний сезон получил «Эмми» на церемонии награждения, транслировавшийся телеканалом Fox.

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Конкуренцию «Игре престолов» в этой категории составили «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.

«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в истории. Он снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.

В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Ранее в понедельник сообщалось, что «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал.

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