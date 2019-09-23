«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии телеакадемии США вновь была признана «Игра престолов». Его последний сезон получил «Эмми» на церемонии награждения, транслировавшийся телеканалом Fox.
Конкуренцию «Игре престолов» в этой категории составили «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в истории. Он снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.
В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Ранее в понедельник сообщалось, что «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал.