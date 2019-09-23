Прямой эфир

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

0
Фото: HBO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу три номинации телевизионной премии «Эмми» получил сериал «Чернобыль», сообщил телеканал Fox.

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

При этом по количеству номинаций, в которых был представлен сериал, «Чернобыль» уступает только «Игре престолов» — 19 против 32.

«Чернобыль» — мини-сериал, созданный Крэйгом Мэйзином. Его премьера состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. Сюжет посвящен техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, и героическим усилиям по ликвидации ее последствий.

5 июня ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google выпустил тематические «пасхалки» к юбилею сериала «Друзья»
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» объявила об уходе из кино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019