Звезда сериала «Богатые тоже плачут» объявила об уходе из кино

Мексиканская актриса Вероника Кастро объявила о завершении карьеры. Свое решение она объяснила усталостью от агрессии и насмешек.

«Я устала от этой злобы и, как уже много лет говорю, хочу покоя», — написала она 12 сентября в Instagram под постом с песней, которую исполняет ее сын Кристиан, известный музыкант.

66-летняя актриса рассказала, что отдала профессии 53 года, «свою жизнь и любовь».

Кастро снималась в сериалах, играла в театре, работала на телевидении и записала более 20 музыкальных альбомов. Наибольшую известность ей принесла роль Марианны в теленовелле «Богатые тоже плачут». Также она владеет сетью популярных в Мексике косметических салонов.

В июне 2019 года актриса Эдит Гонсалес, известная по сериалу «Богатые тоже плачут», скончалась от рака яичников. Болезнь была диагностирована три года назад. В 2017 году Гонсалес сообщила, что добилась ремиссии, однако позже опухоль снова начала расти.